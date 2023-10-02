Spiegel: Украине придётся прекращать конфликт из-за смены приоритетов США

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Украинскому руководству предстоит придумать стратегию выхода из вооружённого конфликта с РФ, поскольку у Вашингтона изменились приоритеты. Об этом сообщает Spiegel.

Фото: openverse

В немецком издании считают, что Киев должен забыть о планах победы над российской армией. Как сказано в статье, Украина уже не находится на первых строчках в перечне приоритетов Соединённых Штатов Америки.

"Другими словами, может случиться так, что правительству в Киеве скоро гораздо больше придётся думать над стратегией выхода из конфликта даже без явной победы над Россией", — подчёркивается в публикации.

Белый дом обещал Киеву ни в коем случае не останавливать финансирование и поставки военной техники. Но новый закон США о финансировании работы американского правительства в течение 45 дней не предусматривает выделение денег на помощь украинской армии.

Ранее республиканец Уоррен Дэвидсон потребовал, чтобы американский лидер Джо Байден объяснил конгрессу, зачем Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим.