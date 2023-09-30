Президенту США Джо Байдену необходимо разъяснить американскому конгрессу, зачем США поддерживают Украину. Соответствующая резолюция появилась на сайте нижней палаты американского парламента, ее автор — республиканец Уоррен Дэвидсон при поддержки других членов Республиканской партии. Pravda.Ru ознакомилась с требованиями конгрессменов.
На сайте конгресса появилась резолюция, озаглавленная как "Потребовать всеобъемлющего отчета, содержащего стратегию вмешательства США в дела Украины", дата внесения — 28 сентября. На момент написания материала более детальной информации о документе нет, однако подробности раскрыл сам Дэвидсон на своем персональном сайте.
"Член палаты представителей Уоррен Дэвидсон (республиканец от штата Огайо) сегодня представил Закон об определении миссии вместе с 31 коллегой-республиканцем в Палате представителей. Этот закон призван обеспечить американскому народу ясность и прозрачность в отношении участия США на Украине. Закон требует от президента [США Джо Байдена] представить конгрессу комплексную стратегию вмешательства США в дела Украины в течение 30 дней с момента принятия. Сопутствующий законопроект был внесен в Сенат США сенаторами Майком Ли (республиканец от штата Юта), Дж. Д. Вэнсом (республиканец от штата Огайо), Роджером Маршаллом (республиканец от штата Канзас) и Майком Брауном (республиканец от штата Индиана)", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте конгрессмена.
Комментируя инициативу, сам Дэвидсон отметил, что "украинская прокси-война – это последняя навязчивая идея вашингтонского режима военных ястребов".
"Подход администрации Байдена "столько, сколько потребуется" не заменяет четкую стратегию. Наша обязанность — потребовать определенной миссии от имени американского народа и получить конкретные ответы, чтобы избежать бесконечной войны", — объяснил Дэвидсон.
В свою очередь Майк Ли заявил, что "подход администрации Байдена к Украине "столько, сколько потребуется" неприемлем и, честно говоря, не является стратегией".
"Прежде чем мы потратим еще один пенни на Украину, администрация должна для конгресса и американского народа разработать план действий. Этот законопроект требует от администрации Байдена взяться за перо и определить нашу цель в Украине", — добавил Ли.
На сайте Дэвидсона также говорится следующее: учитывая, что США предоставили Киеву уже 113 миллиардов долларов и на горизонте ожидается запрос на дополнительные 24 миллиарда долларов, американские налогоплательщики нуждаются в ясности относительно целей США и того, как продолжающаяся поддержка будет способствовать национальным интересам Соединенных Штатов.
Закон, определяющий "миссию" США на Украине, по мнению конгрессменов, должен включать следующие пункты:
"Без четкой стратегии Соединенные Штаты рискуют повторить прошлые ошибки, замеченные в длительных боевых действиях. Закон об определении миссии — это призыв к ответственному управлению, стратегическому предвидению и обязательству предотвращать растрату и потенциальное неправильное использование ресурсов", — заключили в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направят Украине новый пакет военной помощи, общая стоимость которого эквивалентна 325 миллионам долларов. Такая информация содержится в распространенном письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. Как подсчитало агентство РИА Новости, выделенный пакет в 70 раз меньше, чем ожидал Киев: ранее речь шла о 24 миллиардах долларах.
До этого звучала информация о том, что Киев может получить 24 миллиарда долларов помощи. Такие призывы звучали от американского президента Джо Байдена. В августе Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов, 24 из которых был намерен направить Украине на военную, финансовую и гуманитарную помощь. В США, однако, этот запрос подвергся жесткой критике, в том числе со стороны представителей конгресса. Ряд американских политиков призывали отклонить этот проект: в итоге так и произошло.
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