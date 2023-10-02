Моравецкий предупредил Зеленского о желании ФРГ достичь взаимопонимания с РФ

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Власти Украины надеются на более близкое сотрудничество с ФРГ, однако Берлин заинтересован в развитии отношений с Москвой, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Фото: openverse.org

По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский настроен на формирование тесного союза с немецким руководством. При этом он добавил, что Германия всегда хотела достичь взаимопонимания с РФ "через головы центральноевропейских государств".

"Об этом не стоит забывать, президент Зеленский", — приводит комментарий Моравецкого Gazeta Prawna.

Польский премьер напомнил, что именно Варшава первой открыла свои двери для миллионов граждан Украины. Германия в тот период размышляла лишь над поставками касок для украинских военных, уточнил политик.

В сентябре отношения между Киевом и Варшавой ухудшились из-за ограничений на украинское зерно. Ранее Моравецкий обратился к Зеленскому и потребовал воздержаться от оскорблений в адрес Польши.