Власти Украины надеются на более близкое сотрудничество с ФРГ, однако Берлин заинтересован в развитии отношений с Москвой, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский настроен на формирование тесного союза с немецким руководством. При этом он добавил, что Германия всегда хотела достичь взаимопонимания с РФ "через головы центральноевропейских государств".
"Об этом не стоит забывать, президент Зеленский", — приводит комментарий Моравецкого Gazeta Prawna.
Польский премьер напомнил, что именно Варшава первой открыла свои двери для миллионов граждан Украины. Германия в тот период размышляла лишь над поставками касок для украинских военных, уточнил политик.
В сентябре отношения между Киевом и Варшавой ухудшились из-за ограничений на украинское зерно. Ранее Моравецкий обратился к Зеленскому и потребовал воздержаться от оскорблений в адрес Польши.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".