Американский президент Джозеф Байден будет вынужден поддержать законопроект, принятый Палатой представителей о финансировании правительства на срок в 45 дней.
А самое интересное, что этот проект не включает помощь Киеву, информирует The Washington Post.
"Шатдаун засыпает, просыпается паника в Киеве", — комментирует ситуацию "Царьград".
Ранее сообщалось, что новый проект бюджета США не включает помощь Киеву.
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