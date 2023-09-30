Байден будет вынужден поддержать проект о финансировании правительства, не включающий помощь Киеву

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Американский президент Джозеф Байден будет вынужден поддержать законопроект, принятый Палатой представителей о финансировании правительства на срок в 45 дней.

Фото: AP Photo / Yves Herman

А самое интересное, что этот проект не включает помощь Киеву, информирует The Washington Post.

"Шатдаун засыпает, просыпается паника в Киеве", — комментирует ситуацию "Царьград".

Ранее сообщалось, что новый проект бюджета США не включает помощь Киеву.