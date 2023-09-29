В США умерла старейшая в стране женщина-сенатор

Диана Файнштейн, старейшая женщина-сенатор Соединенных Штатов, скончалась в возрасте 90 лет. Она была первопроходцем в американской политике, став первой женщиной-мэром Сан-Франциско и первой женщиной из Калифорнии, избранной в Сенат США. Фейнштейн имела русско-еврейское происхождение: ее мать была православной русской, а отец — евреем.
Файнштейн начала свою сенаторскую карьеру в 1992 году и оставалась на этом посту до своей кончины. Несмотря на то, что в последние годы жизни она столкнулась с проблемами со здоровьем, она решила продолжить свою службу в Сенате.
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