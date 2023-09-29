19FortyFive: Зеленский проявит мудрость, если отдаст России часть территорий

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Украинский президент Владимир Зеленский поступит мудро, если примет решение возобновить мирные переговоры с Москвой и окончательно отдать ей часть территорий. Об этом пишет 19FortyFive.

Фото: CreativeCommons

По мнению автора материала Роберта Фарли, Киеву следует отказаться от амбиций на Крымский полуостров, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, которые перешли под российский контроль.

"Величайшим актом государственной мудрости Зеленского может стать заключение мира с Москвой", — подчеркнул журналист.

При этом он добавил, что сторонники руководителя Украины вряд ли согласятся на такое политическое решение.

Ранее обозреватель Том Мокаитис заявил о невозможности ВСУ одержать победу в конфликте с Россией. Журналист уточнил, что армия РФ обладает оружием, которого нет у Киева. Он убеждён: власти Украины не смогли правильно воспользоваться западной поддержкой.