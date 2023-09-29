RAND: НАТО может не ответить на возможный удар России по альянсу

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Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий на возможный удар России в рамках российско-украинского конфликта. К такому выводу пришла американская некоммерческая исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, в своём новом докладе.

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

Аналитики посвятили большую часть текста различным слабостям, как они считают, позиции РФ в рамках спецоперации на Украине, а также допущенным Россией, с их точки зрения, ошибкам. В RAND утверждают, что всё это может заставить Москву пойти на эскалацию и, к примеру, использовать на Украине ядерное оружие.

В докладе также описываются три сценария непреднамеренной эскалации со стороны России. Аналитики RAND не говорят о гарантированном ответе альянса при упреждающем ударе России по НАТО, а лишь указывают на его вероятность.

"Ответ НАТО на такую российскую атаку, которая, вероятно, будет рассматриваться как беспричинная, можно сдержать, однако альянс также может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями", — говорится в докладе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к открытому конфликту с НАТО на Украине.