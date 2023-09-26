Медведев: Россия готова к открытому конфликту с НАТО на Украине

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Россия готова к открытому столкновению с блоком НАТО на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Политик указал на ряд событий, которые, по его мнению, указывают на приближение конфликта с альянсом.

Это и "братание" кандцев с нацистами в своём парламенте, и поставки киевскому режиму танков "Абрамс" из арсеналов НАТО, и обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System.

"Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…" — заключил Медведев.