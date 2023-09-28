ScienceAlert: в четырёх американских штатах образовались гигантские разломы

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На территории четырёх американских штатов зафиксированы гигантские трещины. Их общая протяжённость составляет свыше 270 километров.

Фото: Openverse

Как сообщает ScienceAlert, ссылаясь на учёного-геолога Джозефа Кука, речь идёт о разломах земли в таких штатах, как Техас, Калифорния, Юта и Аризона.

Он назвал образование трещин серьёзной угрозой и призвал внимательно изучить их. По его мнению, причиной образования разломов могут быть подземные воды, которые извлекаются и используются для питья. Эксперт подчеркнул: если этот процесс не контролировать, миру не удастся избежать опасных последствий.

Специалист добавил, что гигантские трещины могут спровоцировать обрушение зданий, мостов и других сооружений.

"Это то, что мы заставили сформироваться", — отметил Кук, рассуждая о причинах появления разломов.

Ранее в научном журнале Nature Geoscience опубликовали предположение о том, что жизнь на планете зародилась из-за тектоники плит.

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