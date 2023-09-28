На территории четырёх американских штатов зафиксированы гигантские трещины. Их общая протяжённость составляет свыше 270 километров.
Как сообщает ScienceAlert, ссылаясь на учёного-геолога Джозефа Кука, речь идёт о разломах земли в таких штатах, как Техас, Калифорния, Юта и Аризона.
Он назвал образование трещин серьёзной угрозой и призвал внимательно изучить их. По его мнению, причиной образования разломов могут быть подземные воды, которые извлекаются и используются для питья. Эксперт подчеркнул: если этот процесс не контролировать, миру не удастся избежать опасных последствий.
Специалист добавил, что гигантские трещины могут спровоцировать обрушение зданий, мостов и других сооружений.
"Это то, что мы заставили сформироваться", — отметил Кук, рассуждая о причинах появления разломов.
Ранее в научном журнале Nature Geoscience опубликовали предположение о том, что жизнь на планете зародилась из-за тектоники плит.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.