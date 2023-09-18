Геологи из Эдинбургского университета, ссылаясь на исследование опубликованное в научном журнале Nature Geoscience, предложили интересную гипотезу о возникновении жизни на Земле. Они утверждают, что жизнь могла зародиться из-за тектонической активности, которая имела место около 4 миллиардов лет назад.
Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперименты, используя примитивные базальты океанических плато на Тихоокеанском плато Онтонг-Ява. Эти породы были подвергнуты высоким температурам и давлению, и результаты показали, что они могли образоваться только при определенных тектонических условиях, характерных для периода от 3,6 до 4 миллиардов лет назад.
Исследователи сделали вывод, что в указанный период на Земле существовала тектоника литосферных плит. Они предполагают, что газы, выбрасываемые в результате вулканизма, могли сыграть ключевую роль в возникновении жизни на планете, создавая пребиотические молекулы, из которых затем могли образоваться первые микробные организмы. Особое внимание ученых привлекли метан и оксид углерода.
Кроме того, исследователи сравнили состав земной континентальной коры с Марсом и Венерой, что позволило им оценить влияние тектоники плит на других планетах Солнечной системы.
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