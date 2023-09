Your browser does not support the audio element.

Геологи из Эдинбургского университета, ссылаясь на исследование опубликованное в научном журнале Nature Geoscience, предложили интересную гипотезу о возникновении жизни на Земле. Они утверждают, что жизнь могла зародиться из-за тектонической активности, которая имела место около 4 миллиардов лет назад.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.