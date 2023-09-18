Nature Geoscience: жизнь на Земле могла зародиться из-за тектоники плит

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи из Эдинбургского университета, ссылаясь на исследование опубликованное в научном журнале Nature Geoscience, предложили интересную гипотезу о возникновении жизни на Земле. Они утверждают, что жизнь могла зародиться из-за тектонической активности, которая имела место около 4 миллиардов лет назад.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперименты, используя примитивные базальты океанических плато на Тихоокеанском плато Онтонг-Ява. Эти породы были подвергнуты высоким температурам и давлению, и результаты показали, что они могли образоваться только при определенных тектонических условиях, характерных для периода от 3,6 до 4 миллиардов лет назад.

Исследователи сделали вывод, что в указанный период на Земле существовала тектоника литосферных плит. Они предполагают, что газы, выбрасываемые в результате вулканизма, могли сыграть ключевую роль в возникновении жизни на планете, создавая пребиотические молекулы, из которых затем могли образоваться первые микробные организмы. Особое внимание ученых привлекли метан и оксид углерода.

Кроме того, исследователи сравнили состав земной континентальной коры с Марсом и Венерой, что позволило им оценить влияние тектоники плит на других планетах Солнечной системы.

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