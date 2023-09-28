Западные страны покидают политический и военный фронты в связи со своим провалом на Украине. Такое мнение выразила автор Monde Сильви Кауфманн.
По словам обозревателя, два года назад американцы вывели войска из Афганистана, а недавно Франция ушла с территории Нигера. Запад отступает, при этом украинский конфликт является составной частью этого процесса, обостряя последствия, уточнила журналистка.
Как пояснила Кауфманн, Запад, покидая один фронт, начинает тайно готовиться к бегству с другого.
Автор напомнила, что Глобальный Юг выступает против политических решений западных лидеров, следовательно, они вынуждены соглашаться на уступки. Ситуация в зоне украинского конфликта подтверждает этот факт, считает обозреватель.
Ранее газета Politico сообщила, что государственный департамент США и Пентагон разошлись во взглядах, решая вопрос о дальнейших поставках военной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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