Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможное прекращение работы американского правительства (шатдаун), которое может произойти уже 1 октября. Об этом сообщили журналисты, находящиеся в Белом доме.
"Если бы я знал это, я бы уже это сделал", — сказал американский лидер в ответ на вопрос о возможности предотвращения шатдауна.
Чтобы избежать нового шатдауна, Конгресс должен принять полноценный или временный бюджет страны до конца текущего финансового года, который заканчивается 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия между администрацией и Конгрессом как по объему финансирования, так и по статьям расходов. Белый дом обвиняет республиканцев в нежелании сотрудничать, поскольку республиканское меньшинство в Сенате и большинство в Палате представителей не согласны с действиями администрации, включая решение по пограничному кризису, сообщает ТАСС.
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