NYP: дедолларизация мировой экономики приведет к тяжелым последствиям для США

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Газета New York Post подчеркивает, что расширение БРИКС и потенциальная дедолларизация мировой экономики могут иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты – основа глобального лидерства Америки", — говорится в материале.

Журналист указывает на то, что если доллар потеряет свою статус главной мировой валюты в результате укрепления БРИКС и его дальнейшего развития, то это может лишить Вашингтон возможности оказывать влияние на другие страны и использовать доллар как инструмент международного давления. Этот сценарий также может вызвать серьезные экономические проблемы в самой США.

"БРИКС уже имеет значительное присутствие в мировой экономике", — подытожил он.

В конце августа текущего года в Йоханнесбурге состоялся очередной саммит БРИКС, под руководством Южноафриканской Республики. На этом мероприятии собрались главы государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а Россию представлял Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите через видеоконференцию. В рамках саммита президент Южноафриканской Республики, Сирил Рамафоса, объявил официальное приглашение Аргентине, Египту, Ирану, Эфиопии, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС. Он также уточнил, что полноправное членство новых стран в БРИКС начнет действовать с 1 января 2024 года.