Экс-разведчик Риттер сообщил о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ

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Почти всех бригады ВСУ на данный момент стали небоеспособными. Именно таким является итог контрнаступления Киева, напомнил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Когда потери подразделения составляют от 50 до 69 процентов, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады", — сказал Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

Потери украинских войск очень велики, отдельным подразделениям ВСУ приходилось заменять своих убитых военнослужащих уже несколько раз. А больше пополнить ресурсы живой силы Украине неоткуда, её возможности в этом плане полностью исчерпаны, заявил разведчик.

Итогом огромных потерь ВСУ и истощения ресурсов может стать поражение Украины в текущем конфликте, отметил Риттер.