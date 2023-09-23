Почти всех бригады ВСУ на данный момент стали небоеспособными. Именно таким является итог контрнаступления Киева, напомнил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Когда потери подразделения составляют от 50 до 69 процентов, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады", — сказал Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.
Потери украинских войск очень велики, отдельным подразделениям ВСУ приходилось заменять своих убитых военнослужащих уже несколько раз. А больше пополнить ресурсы живой силы Украине неоткуда, её возможности в этом плане полностью исчерпаны, заявил разведчик.
Итогом огромных потерь ВСУ и истощения ресурсов может стать поражение Украины в текущем конфликте, отметил Риттер.
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