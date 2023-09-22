Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что будущее Владимира Зеленского в качестве президента Украины окутано неопределённостью из-за серии серьёзных поражений на фронте и экономического разорения страны. В интервью на YouTube-канале Dialogue Works он отметил, что киевского лидера ожидают серьёзные вызовы внутри страны, и его политическая карьера подвергается сомнению.
"Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя", — рассказал Риттер.
Разведчик подчеркнул, что украинская армия потерпела поражение на поле боя, и вопрос не заключается в том, "когда начнётся коллапс ВСУ", а скорее в том, "когда произойдёт падение украинского правительства". Он также отметил, что под руководством Зеленского киевская армия потеряли около 400 тысяч военных и значительное количество западного вооружения.
"Я думаю, что будущее для него очень мрачное", — резюмировал Риттер.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.