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Скотт Риттер заявил, что Зеленского ждёт мрачное будущее из-за поражений ВСУ

1:07
Мир

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что будущее Владимира Зеленского в качестве президента Украины окутано неопределённостью из-за серии серьёзных поражений на фронте и экономического разорения страны. В интервью на YouTube-канале Dialogue Works он отметил, что киевского лидера ожидают серьёзные вызовы внутри страны, и его политическая карьера подвергается сомнению.

"Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя", — рассказал Риттер.

Разведчик подчеркнул, что украинская армия потерпела поражение на поле боя, и вопрос не заключается в том, "когда начнётся коллапс ВСУ", а скорее в том, "когда произойдёт падение украинского правительства". Он также отметил, что под руководством Зеленского киевская армия потеряли около 400 тысяч военных и значительное количество западного вооружения.

"Я думаю, что будущее для него очень мрачное", — резюмировал Риттер.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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