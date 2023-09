Your browser does not support the audio element.

Туристке из Техаса улыбнулась удача в аэропорту в Лас-Вегасе. Во время ожидания своего самолёта, она решила попробовать свою удачу на игровом автомате и выиграла огромную сумму — 600 тысяч долларов (Примерно 57,5 миллионов рублей).

По информации американских СМИ, туристка сорвала куш на игровом автомате "Wheel of Fortune" в международном аэропорту Гарри Рида. Этот автомат находится в Терминале 1, выход А, и обслуживает пассажиров, летящих разными авиакомпаниями, такими как Allegiant, American, Avelo, Delta, Southwest и Spirit.

Интересно, что игровые автоматы в международном аэропорту Гарри Рида принесли более 1 миллиарда долларов за последние 36 лет. Эту статистику опубликовала компания Airport Slot в октябре.

Las Vegas Harry Reid International airport terminal 3 know before you go anxiety help