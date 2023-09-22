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Техасская туристка выиграла джекпот в аэропорту Лас-Вегаса

0:56
Мир

Туристке из Техаса улыбнулась удача в аэропорту в Лас-Вегасе. Во время ожидания своего самолёта, она решила попробовать свою удачу на игровом автомате и выиграла огромную сумму — 600 тысяч долларов (Примерно 57,5 миллионов рублей).

Техасская туристка выиграла джекпот в аэропорту Лас-Вегаса
Фото: Openverse

По информации американских СМИ, туристка сорвала куш на игровом автомате "Wheel of Fortune" в международном аэропорту Гарри Рида. Этот автомат находится в Терминале 1, выход А, и обслуживает пассажиров, летящих разными авиакомпаниями, такими как Allegiant, American, Avelo, Delta, Southwest и Spirit.

Интересно, что игровые автоматы в международном аэропорту Гарри Рида принесли более 1 миллиарда долларов за последние 36 лет. Эту статистику опубликовала компания Airport Slot в октябре.

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Las Vegas Harry Reid International airport terminal 3 know before you go anxiety help
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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