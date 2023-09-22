Азербайджан направил в Степанакерт гуманитарную помощь

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Утром 22 сентября МЧС Азербайджана объявило о направлении двух грузовых автомобилей с продуктами питания и гигиеническими товарами, а также двух автомобилей с хлебом в Степанакерт, сообщает argumenti.ru.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

По последней информации, ведомство приняло решение отправить гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей армянских граждан, проживающих в Карабахском регионе.

Подчеркивается, что эти продукты и предметы первой неотложной необходимости будут доставлены по существующей дороге Агдам-Ханкенди (Степанакерт) и распределены среди населения.