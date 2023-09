Your browser does not support the audio element.

Утром 22 сентября МЧС Азербайджана объявило о направлении двух грузовых автомобилей с продуктами питания и гигиеническими товарами, а также двух автомобилей с хлебом в Степанакерт, сообщает argumenti.ru.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.