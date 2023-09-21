Жившие в Луганске до 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), массово пытаются продать свои квартиры в региональном центре ЛНР и других городах республики через недобросовестных местных нотариусов и риелторов. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Украинские власти утверждают, что скоро вернут территории, однако сотрудники СБУ, несмотря на это, массово продают квартиры, отметил собеседник издания.
По его словам, ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают их квартиры, нарушая действующее законодательство. А страдают от этого обычные граждане.
Сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги, заключил источник.
Ранее блогер из Львова открыто призвал нанести удар российскими ракетами по зданию СБУ.
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