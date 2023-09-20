Блогер из Львова призвал ударить российскими ракетами по зданию СБУ

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На Украине разоблачили блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призывал ударить по нему российскими ракетами. Об этом сообщает украинский "24 канал".

Фото: страница СБУ в facebook. com

Отмечается, что злоумышленника сотрудники СБУ задержали "по горячим следам". Мужчина публично призывал уничтожить административное здание регионального управления СБУ.

Блогер агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить подобные призывы, он осуществлял онлайн-трансляцию на своей странице в соцсети у здания украинской спецслужбы.

Мужчина во время стрима вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент он распространил на собственную аудиторию более 1,7 тысяч пользователей, заявили в украинском силовом ведомстве.

Ранее экс-разведчик Яков Кедми назвал возможные сроки наступления армии России на Украине.