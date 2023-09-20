На Украине разоблачили блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призывал ударить по нему российскими ракетами. Об этом сообщает украинский "24 канал".
Отмечается, что злоумышленника сотрудники СБУ задержали "по горячим следам". Мужчина публично призывал уничтожить административное здание регионального управления СБУ.
Блогер агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить подобные призывы, он осуществлял онлайн-трансляцию на своей странице в соцсети у здания украинской спецслужбы.
Мужчина во время стрима вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент он распространил на собственную аудиторию более 1,7 тысяч пользователей, заявили в украинском силовом ведомстве.
Ранее экс-разведчик Яков Кедми назвал возможные сроки наступления армии России на Украине.
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