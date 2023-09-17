Зеленскому подарят пистолет, из которого застрелился Гитлер

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарят пистолет, из которого застрелился Адольф Гитлер.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Объявление о покупке оружия появилось на популярном украинском сайте объявлений. Автор предлагает выкупить Walther PP 7.65 мм, аналогичный тому, из которого пустил себе в голову пулю фюрер в апреле 1945 года.

Неизвестный покупатель готов приобрести оружие за 30 000 гривен (812 долларов США), подчёркивая, что это для "друга" Володимира З.

Отметим, ранее пистолет, из которого застрелился Гитлер, всплыл в начале 1990-х годов. Владелец уверял, что "Вальтер" попал к нему проделав сложный путь. На аукционе его купила состоятельная семья, пожелавшая остаться неизвестной, за 3 150 000 долларов.

При этом многие эксперты склоняются к тому, что выставлявщийся на аукцион пистолет, был всего лишь подделкой, сделанной по архивным фотографиям, а настоящий безвозвратно утрачен, после того, как все свидетели самоубийства фюрера в спешном порядке покидали бункер.