Daily Mail: Запад напрасно преподнёс украинский конфликт как борьбу добра со злом

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Конфликт на Украине не был бы таким сложным в урегулировании, если бы на Западе не освещали его как противостояние добра со злом. Такое мнение высказал британский журналист Питер Хитченс в статье для Daily Mail.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Обозреватель считает, что поддержка Украины со стороны США и ЕС вот-вот закончится. Лишний доказательством этому стала статья под названием "Откажется ли Запад от Украины?", увидевшая свет в солидном американском издании Foreign Affairs.

"Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше. Но лучше поздно, чем никогда", — написал Хитченс.

Журналисту кажется странным, что Запад, которого так беспокоит судьба Украины, как он об этом говорит, не пытается установить мир в этой стране, а продолжает провоцировать и поддерживать вооружённое противостояние, которое уже стало причиной гибели огромного количества украинцев.

Сам Хитченс добавил, что ему всегда казалось странным желание Великобритании спонсировать опасный и финансово затратный конфликт между двумя бывшими советскими республиками.