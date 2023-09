Your browser does not support the audio element.

Конфликт на Украине не был бы таким сложным в урегулировании, если бы на Западе не освещали его как противостояние добра со злом. Такое мнение высказал британский журналист Питер Хитченс в статье для Daily Mail.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.