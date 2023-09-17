По Украине наносится комбинированный удар: крылатые ракеты и "Герани" летят к целям

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В воскресенье утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Отмечается, что к целям несутся крылатые ракеты и дроны "Герань".

Стратегические бомбардировщики Ту-95 выпустили ракеты, которые уже над Украиной. Они летят в том числе в сторону Умани и Черкасской области. Тревога звучит и в Киевской области.

Также атакуют беспилотники "Герань", которые летят в сторону южных портов в Одесской области.

Других подробностей о поражении объектов пока нет.