В воскресенье утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.
Отмечается, что к целям несутся крылатые ракеты и дроны "Герань".
Стратегические бомбардировщики Ту-95 выпустили ракеты, которые уже над Украиной. Они летят в том числе в сторону Умани и Черкасской области. Тревога звучит и в Киевской области.
Также атакуют беспилотники "Герань", которые летят в сторону южных портов в Одесской области.
Других подробностей о поражении объектов пока нет.
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