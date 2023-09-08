В Кривом Роге ракетным ударом 8 сентября уничтожено здание полиции. Об этом сообщили в МВД Украины.
Ранее сегодня украинские власти подтвердили прилёт ракеты в одно из административных зданий в Кривом Роге Днепропетровской области. На месте прилёта возник сильный пожар.
Также сообщается о погибших и раненых. Предположительно, в здании проходило совещание силовиков. Разбор завалов продолжается.
Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало и не подтверждало.
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