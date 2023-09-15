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Сенатор Цеков призвал отрезать Украине выход к Чёрному морю

0:50
Мир

По мнению сенатора от крымского региона, члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова, Крым окажется в безопасности только тогда, когда Украине будет отрезан доступ к Чёрному морю.

Сенатор Цеков призвал отрезать Украине выход к Чёрному морю
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Отсечение их от Черного моря позволит прекратить провокации, которые они осуществляют в отношении Крыма и его инфраструктуры", — сказал Цеков в разговоре с РИА Новости.

Сенатор убеждён, что только оказавшись отрезанной от выхода к Чёрному морю, Украина перестанет нести угрозу полуострову и его жителям.

Накануне на юго-западе акватории Чёрного моря кораблями ВМФ РФ были ликвидированы два морских беспилотника. В последнее время украинская сторона всё чаще пытается атаковать российские суда и объекта крымской инфраструктуры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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