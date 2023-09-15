Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут в случае продолжения конфликта на Украине

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся избежать государственного переворота в случае продолжения конфликта. Такое мнение выразил экс-капитан морской пехоты американской армии, ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

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Бывший военный обратил внимание на "ужасное положение", в котором оказалась Украина. Как пояснил экс-морпех, Зеленский поспособствует разрушению страны, продолжив боевые действия. Он добавил, что в лучшем случае на Украине произойдёт заморозка конфликта.

"В худшем — крах и государственный переворот", — подчеркнул Хо в эфире Judging Freedom.

Экс-военнослужащий считает, что Зеленский находится в отчаянии. Он убеждён: украинские войска не в силах одержать победу над ВС РФ, поскольку Россия очень сильна.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский признал провал контрнаступления своими словами о невозможности "хэппи-энда".