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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский признал, что контрнаступление Киева провалилось

1:04
Мир

То, что сказал украинский президент Владимир Зеленский насчёт исхода контрнаступления ВСУ, показывает, что он по факту признал его крах. На это обратил внимание бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский признал, что контрнаступление Киева провалилось
Фото: CreativeCommons

11 сентября Зеленский сообщил в эфире CNN, что хэппи-энда у контрнаступления Киева не будет.

Аналитик считает, что этими словами Зеленский практически расписался в поражении Украины.

"Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. Теперь он винит во всем Запад", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

С самого начала украинское контрнаступление, не имеющее поддержки с воздуха, было обречено, а чтобы понимать это, вовсе не нужно быть военным экспертом, сказал Джонсон. Зеленский озвучил то, что всем было понятно ещё три месяца назад, добавил аналитик, назвав украинского лидера "капитан очевидность".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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