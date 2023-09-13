То, что сказал украинский президент Владимир Зеленский насчёт исхода контрнаступления ВСУ, показывает, что он по факту признал его крах. На это обратил внимание бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
11 сентября Зеленский сообщил в эфире CNN, что хэппи-энда у контрнаступления Киева не будет.
Аналитик считает, что этими словами Зеленский практически расписался в поражении Украины.
"Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. Теперь он винит во всем Запад", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
С самого начала украинское контрнаступление, не имеющее поддержки с воздуха, было обречено, а чтобы понимать это, вовсе не нужно быть военным экспертом, сказал Джонсон. Зеленский озвучил то, что всем было понятно ещё три месяца назад, добавил аналитик, назвав украинского лидера "капитан очевидность".
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