Граждане Украины, проживающие за границей и подлежащие мобилизации, могут поднять восстание в тех странах, которые начнут выдавать их Киеву. Такое мнение выразил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, Украина столкнулась с дефицитом живой силы, поэтому президент страны Владимир Зеленский потребовал от ЕС и НАТО репатриировать мужчин призывного возраста. Как пояснил офицер, в дальнейшем этих людей "пустят в мясорубку".
Он полагает, что Польша и другие страны не хотят выполнять указ Зеленского.
"Это может привести к вооружённому сопротивлению внутри их государств", — подчеркнул Макгрегор в эфире Redacted.
Ранее журналист Стивен Брайен заявил, что Зеленский призвал Европу вернуть на Украину мужчин, подлежащих призыву на военную службу. Такой шаг Киева говорит о провале контрнаступления ВСУ, считает обозреватель.
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