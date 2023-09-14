Офицер Макгрегор: указ о выдаче украинцев из ЕС может привести к восстанию

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Граждане Украины, проживающие за границей и подлежащие мобилизации, могут поднять восстание в тех странах, которые начнут выдавать их Киеву. Такое мнение выразил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: CreativeCommons

По его словам, Украина столкнулась с дефицитом живой силы, поэтому президент страны Владимир Зеленский потребовал от ЕС и НАТО репатриировать мужчин призывного возраста. Как пояснил офицер, в дальнейшем этих людей "пустят в мясорубку".

Он полагает, что Польша и другие страны не хотят выполнять указ Зеленского.

"Это может привести к вооружённому сопротивлению внутри их государств", — подчеркнул Макгрегор в эфире Redacted.

Ранее журналист Стивен Брайен заявил, что Зеленский призвал Европу вернуть на Украину мужчин, подлежащих призыву на военную службу. Такой шаг Киева говорит о провале контрнаступления ВСУ, считает обозреватель.