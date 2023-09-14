Пока украинские власти не отменят законодательный запрет на ведение переговоров с представителями России, они не могут состояться.
Об этом напомнил российский парламентарий, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и добавил, что для решения проблемы необходима будет воля Вашингтона.
"Вот с этого надо начинать "блинкеным" и "байденам". Сначала они должны повлиять на то, чтобы спонсируемая ими хунта отменила все абсурдные ограничения, а также вернулась в конструктивное русло обсуждения возможных договоренностей", — пояснил депутат в интервью URA.RU.
По его словам, заявление властей США о нежелании Москвы вести переговорный процесс "от лукавого", так как именно Белый дом заставил Киев отказаться от стамбульских соглашений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.