Слуцкий: "блинкены" и "байдены" должны посадить Зеленского за стол переговоров

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Пока украинские власти не отменят законодательный запрет на ведение переговоров с представителями России, они не могут состояться.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом напомнил российский парламентарий, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и добавил, что для решения проблемы необходима будет воля Вашингтона.

"Вот с этого надо начинать "блинкеным" и "байденам". Сначала они должны повлиять на то, чтобы спонсируемая ими хунта отменила все абсурдные ограничения, а также вернулась в конструктивное русло обсуждения возможных договоренностей", — пояснил депутат в интервью URA.RU.

По его словам, заявление властей США о нежелании Москвы вести переговорный процесс "от лукавого", так как именно Белый дом заставил Киев отказаться от стамбульских соглашений.