Западная пресса, конечно же, не могла обойти вниманием переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Американское агентство Bloomberg, например, сочло необходимым подчеркнуть, что северокорейского лидера сопровождала его сестра Ким Ё Чжон. "Могущественная", как особо отметили в Bloomberg. Напомним, она является заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Как предполагают в агентстве, первая за четыре года личная встреча лидеров двух стран могла быть посвящена оружейным сделкам. Других мыслей, конечно, западным экспертам в их головы не приходят. Дескать, а чему ж ещё-то могли быть посвящены переговоры?
В том факте, что переговоры прошли на космодроме "Восточный" в Амурской области, обозреватели агентства тоже узрели символизм.
По их мнению, Пхеньян ищет у Москвы помощи в выводе на орбиту спутников. А также, возможно, в КНДР заинтересованы в поиске технологий для преодоления нагрева ядерных боеголовок при их входе в атмосферу, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").
Агентство цитирует президента России, который сказал, что КНДР заинтересована в российских космических ракетах. И Россия готова помочь ей в создании спутников.
На вопрос, будут ли они с Ким Чен Ыном обсуждать военно-техническое сотрудничество, Путин ответил: "Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть".
Да, а что же насчёт роли в переговорах могущественной сестры лидера КНДР? Помимо того, что она сопровождала Ким Чен Ына? Сказано только, что Ким Ё Чжон является "лицом страны" в борьбе против США и Южной Кореи. Пхеньян требует прекратить совместные учения этих стран в регионе и вывести из него американские ядерное оружие.
В общем, увидели Ким Ё Чжон в составе делегации КНДР и решили, что сей факт обязательно нужно как-то отразить. Собственно, и большая часть материала — это гадания насчёт того, в каких сферах могли бы сотрудничать Россия и КНДР.
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