Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу громкого заявления советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который оскорбил Индию и Китай, назвав их странами со "слабым интеллектуальным потенциалом".
Ранее Подоляк выразил сожаление, что "из-за слабого интеллектуального потенциала" Китай и Индия не в состоянии "предвидеть последствия своих действий", и вообще "не понимают, как устроен современный мир".
"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина, угадала?", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Также от Подоляка досталось ООН и МАГАТЭ, которые, по его словам, являются "фиктивными организациями", засоряющими общественное пространство своими "мусорными оценками".
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