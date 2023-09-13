Захарова высмеяла заявление Михаила Подоляка, назвавшего Индию и Китай странами со "слабым интеллектом"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу громкого заявления советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который оскорбил Индию и Китай, назвав их странами со "слабым интеллектуальным потенциалом".

Фото: CreativeCommons

Ранее Подоляк выразил сожаление, что "из-за слабого интеллектуального потенциала" Китай и Индия не в состоянии "предвидеть последствия своих действий", и вообще "не понимают, как устроен современный мир".

"Стоящий на трёх свиньях плоский диск с надписью Украина, угадала?", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Также от Подоляка досталось ООН и МАГАТЭ, которые, по его словам, являются "фиктивными организациями", засоряющими общественное пространство своими "мусорными оценками".