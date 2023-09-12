Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк оскорбил Китай и Индию, заявив, что эти страны обладают "слабым интеллектуальным потенциалом", потому что, по его словам, не видят последствий собственных действий.
"В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению… Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают", — сказал Подоляк в интервью украинскому изданию "Новое издание".
В желании заработать на ситуации в мире Подоляк также обвинил и Турцию, сообщив, что все названные им страны утверждают, что "соблюдают потребности своих национальных интересов".
Подоляк отметил, что эти государства уделяют большое внимание развитию науки, например, Индия, которой удалось успешно высадиться на Луну и начать исследовать её поверхность. Однако, по словам Подоляка, это ещё не является признаком того, что "это страна точно понимает, что такое современный мир".
Ранее Подоляк оскорбил ООН и МАГАТЭ, назвав их "фиктивными организациями", дающие "мусорные оценки" происходящему в мире.
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