По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, у Киева нет возможности сбивать российские бомбы ФАБ-500.
Заявление Игната цитирует газета Washington Post.
"Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно", — сказал Игнат.
Единственное, как можно противостоять этим бомбам — стрелять не по ним самим, а по самолётам. Однако делать это можно только при помощи современных истребителей, которые отсутствуют у украинской армии.
Журналисты привели слова бойца батальона воздушной разведки ВСУ Александра Солонко, заявившего, что отсутствие самолётов плохо сказывается на возможностях украинской армии на поле боя, из-за чего она "страдает".
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