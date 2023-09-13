Almasry Alyoum назвало "непростительный грех" Зеленского в отношениях с Западом

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Большая ошибка, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский, заключается в том, что он поверил в обещания Запада. Об этом заявил обозреватель издания Almasry Alyoum Тарик Аббас.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Автор статьи отметил, что Украина сражается под западным знаменем смерти и разорения. Евросоюз и США о потерях других не слишком заботятся, их волнуют лишь собственные интересы. А "марионетка-Зеленский" просто исполняет все желания его покровителей.

По мнению журналиста, непростительный грех — делать ставку на Запад.

Ранее авторы газеты Rebelión написали, что Зеленский устроил истерику из-за итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Индии.