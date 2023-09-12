Европейским городам угрожает нашествие суперколоний красных огненных муравьёв. По словам обозревателя Патрика Баркхэма, насекомые способны своими мощными челюстями перегрызать провода.
Муравьи "осваивают" Италию, и вскоре могут распространиться с огромной скоростью по Европейскому континенту, заявил эксперт.
"Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры", — написал обозреватель в статье для Guardian.
Такой всплеск активности насекомых обусловлен потеплением климата. Муравьи любят тепло, охотятся на мелких беспозвоночных и более крупных позвоночных особей.
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