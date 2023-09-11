Current Biology: появившиеся в Италии опасные муравьи угрожают экосистеме Европы

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Европейские ученые выявили колонии красных огненных муравьев на юге Италии, которые считаются одними из самых опасных инвазивных видов муравьев в мире. Экологи выразили опасение, что из-за глобального потепления эти насекомые могут распространиться по всей Европе, представляя серьезную угрозу для региональной экосистемы. Эти выводы были опубликованы в журнале Current Biology.

Фото: openverse

Красные огненные муравьи обладают сильным ядом, и их появление на новой территории может нанести значительный вред местной природе, включая повреждение сельскохозяйственных культур. Кроме того, инвазия таких муравьев обычно сопровождается снижением численности и разнообразия других видов животных и растений, что вызывает беспокойство среди ученых.

Ученые выяснили, что красные огненные муравьи, родиной которых является Южная Америка, были доставлены в Италию из США и Китая в результате международной торговли. Эти насекомые распространяются на новых территориях с высокой скоростью, что вызывает серьезные опасения у ученых.

Научный сотрудник Института эволюционной биологии в Барселоне, Маттиа Менкетти, отметил: "Мы были крайне удивлены, когда обнаружили их на юге Италии, однако этот день должен был наступить рано или поздно".

Ранее правительство Италии выделило 2,9 миллиона евро на борьбу с распространением синих крабов, которые стали агрессивно размножаться и охотиться в итальянских лагунах, угрожая местным моллюскам и другим водным обитателям. Пока не существует точных объяснений для таких явлений, включая их связь с климатическими изменениями.

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