Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Inside Hook: cоздан аналог алкоголя без похмелья
ФСБ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в ресторанах Москвы
Ученые оспорили дурную репутацию ос: они умнее и полезнее
В Северной Осетии реконструируют старый терминал аэропорта Владикавказа
Гипертонический криз в положении лежа может вызвать инсульт
Педагог укусил полицейского, который задержал его с наркотиками
Сборная Армении проиграла Хорватии на отборочной матче Евро-2024
Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира
Нарколог развеял миф о "безопасных" дозах алкоголя

Current Biology: появившиеся в Италии опасные муравьи угрожают экосистеме Европы

1:49
Общество

Европейские ученые выявили колонии красных огненных муравьев на юге Италии, которые считаются одними из самых опасных инвазивных видов муравьев в мире. Экологи выразили опасение, что из-за глобального потепления эти насекомые могут распространиться по всей Европе, представляя серьезную угрозу для региональной экосистемы. Эти выводы были опубликованы в журнале Current Biology.

Current Biology: появившиеся в Италии опасные муравьи угрожают экосистеме Европы
Фото: openverse

Красные огненные муравьи обладают сильным ядом, и их появление на новой территории может нанести значительный вред местной природе, включая повреждение сельскохозяйственных культур. Кроме того, инвазия таких муравьев обычно сопровождается снижением численности и разнообразия других видов животных и растений, что вызывает беспокойство среди ученых.

Ученые выяснили, что красные огненные муравьи, родиной которых является Южная Америка, были доставлены в Италию из США и Китая в результате международной торговли. Эти насекомые распространяются на новых территориях с высокой скоростью, что вызывает серьезные опасения у ученых.

Научный сотрудник Института эволюционной биологии в Барселоне, Маттиа Менкетти, отметил: "Мы были крайне удивлены, когда обнаружили их на юге Италии, однако этот день должен был наступить рано или поздно".

Ранее правительство Италии выделило 2,9 миллиона евро на борьбу с распространением синих крабов, которые стали агрессивно размножаться и охотиться в итальянских лагунах, угрожая местным моллюскам и другим водным обитателям. Пока не существует точных объяснений для таких явлений, включая их связь с климатическими изменениями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Переворот в Чили: 50 лет трагедии Рустем Сафронов Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Последние материалы
Сборная Армении проиграла Хорватии на отборочной матче Евро-2024
Current Biology: появившиеся в Италии опасные муравьи угрожают экосистеме Европы
Переворот в Чили: 50 лет трагедии
Нарколог развеял миф о "безопасных" дозах алкоголя
Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира
Российские космонавты установили рекорд по пребыванию на МКС в рамках одной экспедиции
Венеция может потерять статус города из-за туристов
Гастроэнтерологи опровергли влияние бытового стресса на появление язвы
Летом в Краснодарском крае отдохнули 9,7 миллиона туристов со всей России
Итальянский турист назвал пять удививших его в России вещей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников