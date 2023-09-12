"Глубоко в недрах" Пентагона есть целый центр, который отслеживает передвижение украинской армии, заявили в СМИ. Согласно информации, его специалисты ежедневно мониторят, куда. зачем и каким составом перемещаются ВСУ.
Обо всём специалисты докладывают главе Комитета начальников штабов США Марку Милли.
"Глубоко в недрах Пентагона, в сверхсекретном командном центре, где сотрудники отслеживают разведданные, собранные с полей сражений на Украине, и изо дня в день информируют его", — передаёт CBS News.
По данным авторов, Киев получает только часть из этой информации.
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