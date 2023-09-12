Myśl Polska: Путин не самый злейший враг Польши

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Официальная Варшава во главе с правящей партией Польши пытается выставить врагами всех, кто не согласен с её политикой, в том числе и президента России Владимира Путина, однако, это далеко не так, заявил польский аналитик Анджей Шлензак.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнул аналитик, самый злейший враг Польши — правда.

"Я пришёл к выводу, что злейшим врагом PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда", — написал Шлензак в статье для Myśl Polska.

Он уточнил, что правящая партия пытается укрепить свои позиции перед выборами, и, если победит, то "истина проиграет".