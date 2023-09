Your browser does not support the audio element.

Официальная Варшава во главе с правящей партией Польши пытается выставить врагами всех, кто не согласен с её политикой, в том числе и президента России Владимира Путина, однако, это далеко не так, заявил польский аналитик Анджей Шлензак.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.