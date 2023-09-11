Польша обвинила белорусов в нападении на погранпатруль с камнями и рогатками

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Польская Пограничная служба обвинила граждан Белоруссии в нападении на погранпатруль. Согласно информации, группа из семи граждан с белорусской стороны в балаклавах и с фонариками обстреляли польских военных "камнями из рогаток".

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инцидент якобы произошёл неподалёку от погранзаставы Дубиче — Церкевне.

По сообщению погранслужбы, Польская сторона сразу отправила спецтранспорт на место для расследования, о пострадавших не сообщили, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Пограничную стражу Польши.