Польская Пограничная служба обвинила граждан Белоруссии в нападении на погранпатруль. Согласно информации, группа из семи граждан с белорусской стороны в балаклавах и с фонариками обстреляли польских военных "камнями из рогаток".
Инцидент якобы произошёл неподалёку от погранзаставы Дубиче — Церкевне.
По сообщению погранслужбы, Польская сторона сразу отправила спецтранспорт на место для расследования, о пострадавших не сообщили, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Пограничную стражу Польши.
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