Your browser does not support the audio element.

Польская Пограничная служба обвинила граждан Белоруссии в нападении на погранпатруль. Согласно информации, группа из семи граждан с белорусской стороны в балаклавах и с фонариками обстреляли польских военных "камнями из рогаток".

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.