Башкин: нужно создать список вещей, с которыми граждане ЕС не смогут въехать в РФ

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Российский сенатор Александр Башкин призвал создать список вещей, с которыми граждан европейских стран не будут пускать в РФ.

Фото: openverse.org

Он убеждён: с Евросоюзом необходимо общаться на его же языке, чтобы "лучше доходило". По словам сенатора, возможные ограничения в отношении граждан ЕС следует рассматривать как способ защитить права россиян.

"Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут", — подчеркнул Башкин в беседе с РИА Новости.

Политик назвал незаконными те ограничительные меры, которые вводит ЕС для россиян при въезде в европейские страны. Личные вещи не должны отбираться у людей, резюмировал сенатор.

Ранее в Евросоюзе заявили об утверждении новых ограничений, согласно которым у граждан РФ, прибывших в Европу, могут изъять смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи или меха, камеры и другие вещи.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя такой шаг ЕС, призвал временно разорвать дипломатические связи с организацией.