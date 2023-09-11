Российский сенатор Александр Башкин призвал создать список вещей, с которыми граждан европейских стран не будут пускать в РФ.
Он убеждён: с Евросоюзом необходимо общаться на его же языке, чтобы "лучше доходило". По словам сенатора, возможные ограничения в отношении граждан ЕС следует рассматривать как способ защитить права россиян.
"Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут", — подчеркнул Башкин в беседе с РИА Новости.
Политик назвал незаконными те ограничительные меры, которые вводит ЕС для россиян при въезде в европейские страны. Личные вещи не должны отбираться у людей, резюмировал сенатор.
Ранее в Евросоюзе заявили об утверждении новых ограничений, согласно которым у граждан РФ, прибывших в Европу, могут изъять смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи или меха, камеры и другие вещи.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя такой шаг ЕС, призвал временно разорвать дипломатические связи с организацией.
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