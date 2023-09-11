Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев порекомендовал приостановить дипотношения с европейскими государствами.
По его словам, весь дипломатический персонал необходимо забрать на российскую территорию. Он добавил, что после такого шага Москвы в Евросоюзе "коллективно и густо наложат в свои штаны".
"Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС", — отметил Медведев в Telegram-канале.
Политик подчеркнул: в Евросоюзе считают граждан РФ "людьми второго сорта". Он уточнил, что ЕС "плюёт в лицо" россиянам, запрещая им въезд в Европу на машинах, которые зарегистрированы в РФ.
Ранее стало известно, что у граждан России при въезде в ЕС теперь могут изъять ноутбуки, смартфоны, изделия из кожи или меха, фотокамеры, "умные" сумки и ряд других вещей.
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