Президент США Байден пришёл на церемонию памяти Ганди в "белых тапочках"

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Президент США Джо Байден пришёл на церемонию памяти Ганди на саммите G20 в Индии в белых тапочках. На это обратил внимание политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Эксперт увидел сплошной символизм в том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принёс свои — синие, а лидеры стран Евросоюза вообще были босиком.

"Индийцы — красавцы, не задали протокол обуви и дали всем проявиться", — прокомментировал ситуацию аналитик.

Он также задался вопросом, зачем Байден делает такие намёки.

"Это серьёзно повлияет на уверенность ваших союзников, а они и так по сторонам зыркают", — заключил политолог.