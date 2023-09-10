Президент США Джо Байден пришёл на церемонию памяти Ганди на саммите G20 в Индии в белых тапочках. На это обратил внимание политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
Эксперт увидел сплошной символизм в том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принёс свои — синие, а лидеры стран Евросоюза вообще были босиком.
"Индийцы — красавцы, не задали протокол обуви и дали всем проявиться", — прокомментировал ситуацию аналитик.
Он также задался вопросом, зачем Байден делает такие намёки.
"Это серьёзно повлияет на уверенность ваших союзников, а они и так по сторонам зыркают", — заключил политолог.
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