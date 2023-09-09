Алаудинов ответил на фейк ЦИПСО про брошенные "Ахматом" позиции ради выборов — "Бедолаги"

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

В Сети появилось видео, на котором якобы российские бойцы "83 бригады ВДВ" жалуются на то, что "Ахмат" бросил позиции под Клещеевкой, и уехал всем составом на голосование. В свою очередь, командир батальона Апты Алаудинов записал ЦИПСО ответный ролик, где высмеял украинских фейкомётов.

Так, в фейковом ролике "российские бойцы" рассказывают, что их осталось мало, мол, никто не прикрывает, а ещё и "Ахмат" уехал с позиции, чтобы "проголосовать".

Как отметил в своём ответе Алаудинов, выглядит постановка смешно и нелепо, хотя бы потому, что никакой 83 бригады в районе Клещеевки давно нет. А "актёры" скрываются за очками и касками.

"Ржу, не могу, называется это. В очках такие, нахмуренные, взгляд даже никто не поднимает. Самое смешное это то, что, ну ЦИПСОшники, украинцы, ну бедолаги, вы свяжитесь со мной, я вам назову подразделения, которые на данный момент находятся у нас в Клещеевке", — призвал Алаудинов сотрудников ЦИПСО.

Командир "Ахмата" посоветовал лучше отрабатывать американские деньги.