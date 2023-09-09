В Сети появилось видео, на котором якобы российские бойцы "83 бригады ВДВ" жалуются на то, что "Ахмат" бросил позиции под Клещеевкой, и уехал всем составом на голосование. В свою очередь, командир батальона Апты Алаудинов записал ЦИПСО ответный ролик, где высмеял украинских фейкомётов.
Так, в фейковом ролике "российские бойцы" рассказывают, что их осталось мало, мол, никто не прикрывает, а ещё и "Ахмат" уехал с позиции, чтобы "проголосовать".
Как отметил в своём ответе Алаудинов, выглядит постановка смешно и нелепо, хотя бы потому, что никакой 83 бригады в районе Клещеевки давно нет. А "актёры" скрываются за очками и касками.
"Ржу, не могу, называется это. В очках такие, нахмуренные, взгляд даже никто не поднимает. Самое смешное это то, что, ну ЦИПСОшники, украинцы, ну бедолаги, вы свяжитесь со мной, я вам назову подразделения, которые на данный момент находятся у нас в Клещеевке", — призвал Алаудинов сотрудников ЦИПСО.
Командир "Ахмата" посоветовал лучше отрабатывать американские деньги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.