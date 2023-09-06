Командир "Ахмата" Апты Алаудинов порекомендовал украинцам просить гражданство РФ, пока западные страны их не "могилизовали".
По его словам, граждане Украины не нужны никому, кроме России, поскольку западные партнёры отправляют их "на утилизацию". Как пояснил командир, в вооружённом конфликте до последнего украинца заинтересована не Москва, а "хозяева" киевского режима. Он призвал украинское мирное население "остаться в живых".
"Принимайте своё решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют", — отметил Алаудинов в Telegram-канале.
Он назвал Россию общим домом как для украинцев, так и для россиян. Командир "Ахмата" посоветовал гражданам Украины посетить посольство РФ для оформления российского паспорта.
Ранее Алаудинов заявил об уничтожении свыше 70% техники Запада в зоне специальной военной операции (СВО).
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