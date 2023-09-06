Алаудинов призвал украинцев проситься в Россию, пока Запад их не "могилизовал"

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Командир "Ахмата" Апты Алаудинов порекомендовал украинцам просить гражданство РФ, пока западные страны их не "могилизовали".

Фото: openverse.org

По его словам, граждане Украины не нужны никому, кроме России, поскольку западные партнёры отправляют их "на утилизацию". Как пояснил командир, в вооружённом конфликте до последнего украинца заинтересована не Москва, а "хозяева" киевского режима. Он призвал украинское мирное население "остаться в живых".

"Принимайте своё решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют", — отметил Алаудинов в Telegram-канале.

Он назвал Россию общим домом как для украинцев, так и для россиян. Командир "Ахмата" посоветовал гражданам Украины посетить посольство РФ для оформления российского паспорта.

Ранее Алаудинов заявил об уничтожении свыше 70% техники Запада в зоне специальной военной операции (СВО).