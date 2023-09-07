Украина сообщила о начале экспорта своего зерна через порты Хорватии

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Украина начала экспортировать свое зерно через хорватские порты, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко. Уточняется, что этот транспортный коридор набирает популярность, и украинские власти планируют его дальнейшее развитие и расширение его возможностей. Такое развитие торговых путей могло бы предоставить Украине больше возможностей для экспорта своей сельскохозяйственной продукции.

Фото: openverse

Стоит отметить, что этот шаг сделан в контексте стремления Украины диверсифицировать свои экспортные рынки и снизить зависимость от традиционных маршрутов, особенно на фоне сохраняющихся геополитических вызовов в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский также ранее выражал обеспокоенность по поводу потенциальных ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в Европейский союз.

Ранее мы уже сообщили, что Польша обещала не допустить отмены эмбарго на поставки зерна с Незалежной в ЕС.

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