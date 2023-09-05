Польша не допустит снятия эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС

Украинское зерно не будет импортироваться в Польшу после 15 сентября, несмотря на заинтересованность глобальных корпораций в доступе на европейский рынок с украинскими продуктами питания. Об этом решении объявил Ян Кшиштоф Ардановский, советник президента Польши и бывший министр сельского хозяйства, во время интервью радиостанции RMF 24.

Фото: openverse

Ардановский подчеркнул четкую позицию правительства по этому вопросу, заявив: "[зерно] не поступит. Это четкая позиция Премьер-министра и правительства. Он не может войти." Он также упомянул о значительном притоке зерна из Украины, который произошел год назад, что дестабилизировало польский рынок. Ардановский выразил опасения по поводу повторения подобного сценария.

Советник пояснил, что, хотя Украина давно желала выйти на европейский рынок со своей сельскохозяйственной продукцией, этот процесс регулировался с помощью пошлин и ограничений. Министры исторически определяли количество украинской продукции, допускаемой на рынок ЕС, чтобы избежать нанесения ущерба европейскому сельскому хозяйству. Ардановский предупредил, что нынешняя открытость Европы по отношению к Украине может привести к упадку мелких фермерских хозяйств в Европе.

Он добавил, что в интересах глобальных корпораций, инвестирующих в украинское сельское хозяйство, экспортировать зерно и другие продукты в ЕС. Эти корпорации имеют многонациональные инвестиции, в том числе из России, Китая, Соединённых Штатов, Нидерландов, Германии и Польши, среди прочих. Ардановский считает, что украинские политики, находящиеся под влиянием этих корпораций, ставят свои интересы выше потребностей украинского народа.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) временно запретили импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить свои отечественные фермы. Эти меры были отменены в обмен на решение Европейской комиссии ввести временное эмбарго на экспорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины до 15 сентября. Теперь эти страны добиваются продления запрета, указывая, что при необходимости они могут ввести его в одностороннем порядке.

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