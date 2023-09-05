Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арестович* рассказал о бегстве украинцев от мобилизации
На Украине раскрыли схему перепродажи военной амуниции
В Ключевском парке на Камчатке пропали два пожилых туриста
Что изменилось в аптечных правилах с сентября 2023
Повышение ключевой ставки сдерживает, но не останавливает рост цен на подержанные автомобили в России
В Волгодонске семья обвиняется в использовании рабского труда
Школьница из Красногорска решила тайком выйти замуж вместо того, чтобы заканчивать 11 класс
Актер Гэри Бьюзи попал в ДТП
На Кубани проверят законность граничащих с лесом зданий в связи с пожаром в Геленджике

Польша не допустит снятия эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС

Мир

Украинское зерно не будет импортироваться в Польшу после 15 сентября, несмотря на заинтересованность глобальных корпораций в доступе на европейский рынок с украинскими продуктами питания. Об этом решении объявил Ян Кшиштоф Ардановский, советник президента Польши и бывший министр сельского хозяйства, во время интервью радиостанции RMF 24.

Польша не допустит снятия эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС
Фото: openverse

Ардановский подчеркнул четкую позицию правительства по этому вопросу, заявив: "[зерно] не поступит. Это четкая позиция Премьер-министра и правительства. Он не может войти." Он также упомянул о значительном притоке зерна из Украины, который произошел год назад, что дестабилизировало польский рынок. Ардановский выразил опасения по поводу повторения подобного сценария.

Советник пояснил, что, хотя Украина давно желала выйти на европейский рынок со своей сельскохозяйственной продукцией, этот процесс регулировался с помощью пошлин и ограничений. Министры исторически определяли количество украинской продукции, допускаемой на рынок ЕС, чтобы избежать нанесения ущерба европейскому сельскому хозяйству. Ардановский предупредил, что нынешняя открытость Европы по отношению к Украине может привести к упадку мелких фермерских хозяйств в Европе.

Он добавил, что в интересах глобальных корпораций, инвестирующих в украинское сельское хозяйство, экспортировать зерно и другие продукты в ЕС. Эти корпорации имеют многонациональные инвестиции, в том числе из России, Китая, Соединённых Штатов, Нидерландов, Германии и Польши, среди прочих. Ардановский считает, что украинские политики, находящиеся под влиянием этих корпораций, ставят свои интересы выше потребностей украинского народа.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) временно запретили импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить свои отечественные фермы. Эти меры были отменены в обмен на решение Европейской комиссии ввести временное эмбарго на экспорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины до 15 сентября. Теперь эти страны добиваются продления запрета, указывая, что при необходимости они могут ввести его в одностороннем порядке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Запрет на импорт украинского зерна в некоторые страны ЕС: что за этим стоит?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
Заведующая детсадом в Красноярске публикует интимные фото в Сети
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
Последние материалы
Якименко: "В могилизации Украина исчерпала ресурс безработных и добровольцев"
Ростовские ученые создали легкий и экономичный бетон из скорлупы кокосового ореха
Юрий Стоянов прокомментировал новость об ухудшении состояния своего здоровья
Путин переиграл Запад на встрече с Эрдоганом
Эрдоган признался, что не видит на горизонте никаких перспектив мира на Украине
Аспиранта МГУ Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризма
Рынок автомобилей в России: рост продаж в августе, но падение за год
Ушаков: анализ на шизофрению будет создан в течение 10 лет
AT и Missile Threat: один путинский "Сармат" сожжёт Британию или Францию
Граждан России предостерегают от предстоящих магнитных бурь и их потенциальных воздействий на организм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников