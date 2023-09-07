Lusaka Times: жену экс-президента Замбии освободили из-под стражи

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Эстер Лунгу, жена бывшего президента Замбии Эдгара Лунгу, была освобождена из-под стражи после того, как толпа сторонников её мужа собралась у полицейского участка, где она была задержана. Об этом событии сообщила замбийская газета Lusaka Times.

Фото: openverse

Эстер Лунгу была задержана после допроса в полицейском участке в столице страны Лусаке. Ей предъявили обвинения, связанные с предполагаемой кражей трех автомобилей у родственника, кражей документа о праве собственности на землю и владением имуществом, полученным в результате преступной деятельности. Экс-президенту Эдгару Лунгу разрешили навестить свою жену в камере предварительного заключения.

После известия об аресте бывшей первой леди активисты оппозиции из партии "Патриотический фронт" во главе с Эдгаром Лунгу начали собираться у здания полицейского участка. В конце концов, было принято решение освободить Эстер Лунгу, о чем объявил представитель полиции Дэнни Мвале. Расследование по этому делу продолжается.

Министр информации и средств массовой информации Замбии Чузи Касанда пояснила, что нынешний президент Хакаинде Хичилема не имел никакого отношения к допросам и задержанию Эстер Лунгу. Она подчеркнула, что никто не должен быть выше закона.

Эдгар Лунгу занимал пост президента Замбии с января 2015 по август 2021 года. Он был переизбран, но проиграл Хакаинде Хичилеме на выборах 2021 года.

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