Власти Польши и Прибалтики снова боятся того, что Киев может подтолкнуть их к переговорам с Россией на фоне политических конфликтов в США. Об этом пишет The Hill.
Об этом страхе сообщили изданию чиновники балтийских стран. Переговоры и прекращение огня, по их мнению, могли бы дать возможность России угрожать другим приграничным государствам.
Чиновники также выразили уверенность, что России поможет Белоруссия, поскольку она — "не суверенное государство".
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не начнут открытую войну с Россией из-за позиции генералов.
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