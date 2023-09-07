The Hill: Польша и Прибалтика боятся переговоров с Россией

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Власти Польши и Прибалтики снова боятся того, что Киев может подтолкнуть их к переговорам с Россией на фоне политических конфликтов в США. Об этом пишет The Hill.

Фото: Openverse

Об этом страхе сообщили изданию чиновники балтийских стран. Переговоры и прекращение огня, по их мнению, могли бы дать возможность России угрожать другим приграничным государствам.

Чиновники также выразили уверенность, что России поможет Белоруссия, поскольку она — "не суверенное государство".

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не начнут открытую войну с Россией из-за позиции генералов.