Украинский режиссёр Лопатёнок обвинил Резникова в смерти сотен тысяч граждан

Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил об ответственности экс-главы Минобороны Украины Алексея Резникова за гибель сотен тысяч граждан страны.

Фото: openverse.org

По его мнению, Резников "ничего не добился" на высоком посту, однако успел отмыть большое количество денежных средств на фоне западной поддержки.

Как подчеркнул режиссёр, бывший министр обороны и президент Украины Владимир Зеленский виновны в сотнях тысяч жертвах. Он добавил, что, несмотря на это, Резников займёт пост посла в Лондоне и продолжит наслаждаться жизнью.

"Посмотрим, чем это закончится. Не так уж и долго ждать, пока это произойдёт", — отметил Лопатёнок в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Зеленский уволил Резникова, назначив на эту должность Рустема Умерова. По данным Der Spiegel, отставка экс-руководителя МО Украины связана с коррупционными скандалами в армии, которые возмутили украинскую общественность.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.