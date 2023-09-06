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Украинский режиссёр Лопатёнок обвинил Резникова в смерти сотен тысяч граждан

Мир

Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил об ответственности экс-главы Минобороны Украины Алексея Резникова за гибель сотен тысяч граждан страны.

Украинский режиссёр Лопатёнок обвинил Резникова в смерти сотен тысяч граждан
Фото: openverse.org

По его мнению, Резников "ничего не добился" на высоком посту, однако успел отмыть большое количество денежных средств на фоне западной поддержки.

Как подчеркнул режиссёр, бывший министр обороны и президент Украины Владимир Зеленский виновны в сотнях тысяч жертвах. Он добавил, что, несмотря на это, Резников займёт пост посла в Лондоне и продолжит наслаждаться жизнью.

"Посмотрим, чем это закончится. Не так уж и долго ждать, пока это произойдёт", — отметил Лопатёнок в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Зеленский уволил Резникова, назначив на эту должность Рустема Умерова. По данным Der Spiegel, отставка экс-руководителя МО Украины связана с коррупционными скандалами в армии, которые возмутили украинскую общественность.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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