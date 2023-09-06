Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил об ответственности экс-главы Минобороны Украины Алексея Резникова за гибель сотен тысяч граждан страны.
По его мнению, Резников "ничего не добился" на высоком посту, однако успел отмыть большое количество денежных средств на фоне западной поддержки.
Как подчеркнул режиссёр, бывший министр обороны и президент Украины Владимир Зеленский виновны в сотнях тысяч жертвах. Он добавил, что, несмотря на это, Резников займёт пост посла в Лондоне и продолжит наслаждаться жизнью.
"Посмотрим, чем это закончится. Не так уж и долго ждать, пока это произойдёт", — отметил Лопатёнок в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Ранее Зеленский уволил Резникова, назначив на эту должность Рустема Умерова. По данным Der Spiegel, отставка экс-руководителя МО Украины связана с коррупционными скандалами в армии, которые возмутили украинскую общественность.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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