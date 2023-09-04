Политолог Бальбек назвал нового нового министра обороны Украины ставленником США

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Бывший депутат от Крыма Руслан Бальбек дал свою оценку вновь назначенному министру обороны Украины Рустему Умерову.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

По мнению политолога, новый украинский министр - это ставленник США, потому что именно там этот человек получил свою политическую подготовку.

«Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пeнатах проповедника Фeтулаха Гюлeна, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США», — сказал Бальбек, которого цитирует "МК".

Экс-депутат добавил, что, назначив Умерова, Вашингтон намеревается развить идею про "угнетаемую нацию".

3 сентября стало известно об отставке прежнего министра обороны Украины Алексея Резникова. Вместо него на этот пост Зеленским был назначен Рустем Умеров.