Ищенко заявил о серьёзных шансах США в войне с Китаем

В войне США против Китая шанс победить есть у всех сторон.

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Об этом заявил политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.

По его словам, страна не начинает войну без шансов на победу. У США шансы победить Китай есть, но и у Китая они есть. Именно поэтому США пытаются создать против Китая коалицию, которая будет представлять из себя серьёзную силу.

"Если по численности флот КНР вышел на первое место в мире, то по ударной мощи первое место остаётся за ВМС США. А еще Америка собирается опереться на поддержку японского флота, очень немаленького. Объединенных флоты будут определенно доминировать на Тихом океане. У Тайваня есть собственный флот, который тоже готовился к войне с Китаем. У Южной Кореи тоже есть. Если сравнить все потенциалы, то США и союзники обладают значительными силами на море. Также на этом театре обладают перевесом и в воздухе", — цитирует собеседника "Военное дело".

Эксперт отметил, что США и союзники будут иметь количественный перевес даже если Россия присоединится к Китаю в этой войне. Однако в данной ситуации Россия будет действовать осторожно, а поддержка КНР будет, скорее, экономической, дипломатической и так далее, подытожил Ищенко.